В Екатеринбурге появится электронная выделенка для общественного транспорта

Точный срок, когда заработает электронная выделенка, пока не определен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится первая электронная выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

- Планируется ввести в 2022 году по улице Амундсена от Вонсовского до Объездной выделенную полосу обозначенную знаком переменной информации, - сообщили там.

При этом в мэрии уточнили, что точный срок, когда заработает электронная выделенка, пока не определен.

Ранее «КП-Екатеринбург» стало известно, что в городе меняют схему движения транспорта по улице Радищева на участке от Московской до Гурзуфской. В мэрии хотят, чтобы там движение менялось в зависимости от времени суток. Для организации потоков будут использовать знаки переменной информации.

Однако в мэрии отметили, что это будет не реверсивное движение. Так как на Радищева четное количество полос и будут применяться другие технические средства организации движения.