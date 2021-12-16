Уральцу грозит до шести лет лишения свободы за кражу сосен, берез и елей

Уралец причинил государству материальный ущерб в размере больше 550 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 36-летний мужчина обвиняется в краже, совершенной в крупном размере. По версии следствия, в августе 2020 года он похитил древесину, срубленную во время работ по расширению просек воздушных линий электропередач и продал ее.

- Мужчина, не имея намерения обращаться в Департамент лесного хозяйства Свердловской области по вопросу передачи древесины для ее реализации в установленном законом порядке, привлек бригады лиц, не осведомленных о преступных намерениях последнего, которые с помощью бензопил, а также специальной техники осуществили валку деревьев, раскряжевку древесины на сортименты и ее складирование на месте рубки, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Около четырех месяцев он вывозил березы, сосны и ели в Екатеринбург и Ачитский район на машинах «Урал-4320» с манипуляторными установками, принадлежащие индивидуальным предпринимателям. Таким образом уралец причинил государству материальный ущерб в размере больше 550 тысяч рублей.

Позже он возместил ущерб. Вскоре Красноуфимский районный суд рассмотрит его дело. Уральцу за кражу древесины грозит до 6 лет лишения свободы.