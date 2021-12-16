Уральские села смогут участвовать в программе формирования комфортной городской среды

Деньги будут выделять селам по результатам конкурса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские села с 2022 года смогут участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Д этого участниками программы могли стать только города.

- Я принял решение в нашем регионе уделить внимание благоустройству и небольших населенных пунктов. Сегодня оно закреплено постановлением правительства, - написал глава региона. - Стоимость проектов составит от 15 до 50 миллионов рублей в зависимости от числа жителей населенного пункта. Средства, как и в случае с городами, будут выделяться по результатам конкурса.

Он отметил, что жители городов нашего региона знакомы с программой о которой идет речь. По данным Евгения Куйвашева, в рамках нее с 2018 года в Свердловской области было благоустроено 658 площадок, 393 из которых - это дворы, остальные - такие общественные пространства, как зоны для спорта, пешеходные дорожки, скверы и набережные.

- Согласитесь, немаловажно, когда в родном городе есть, куда пойти вечером, где погулять с детьми и что показать гостям, - отметил губернатор. - Теперь также будет и в селах.