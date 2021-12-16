В Красноуфимске пьяный мужчина из-за ревности убил друга

Силовиков и медиков вызвали соседи, увидев раненого мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске конфликт двух товарищей из-за подруги во время застолья закончился поножовщиной. Местный житель 34 лет по имени Денис два раза воткнул 47-летнему другу нож в грудь. Все произошло вечером, 14 декабря, когда компания собралась в гостях у пожилой женщины, чтобы выпить.

- Когда любители отмечать «день граненого стакана» приняли чрезмерную дозу спиртного, один из мужчин стал оказывать знаки внимания присутствовавшей в их компании молодой даме, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Столь неожиданный поворот событий кавалера вывел из себя. Конфликт тут же перерос в поножовщину с летальным исходом.

Истекающего кровью мужчину увидели соседи. Они вызвали полицию и медиков. До больницы раненого не довезли - он скончался в машине скорой помощи. Дениса задержали в квартире, где все произошло. Ему уже предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

- Следователем СКР по уголовному делу продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе для определения точной причины смерти погибшего мужчины, - рассказали в СК по Свердловской области.

Известно, что обвиняемый уже не раз был судим, в том числе за краду, истязание и умышленное причинение вреда здоровью. В апреле 2021 года он вышел из мест заключения свободы. Также известно, что он состоит на учете в медучреждении.