Мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе здания кинотеатра «Колизей»

Так будет выглядеть здание кинотеатра после реконструкции. Фото: telegram-канал СВЕТ Екатеринбург
К марту 2022 года Театр Кукол освободит здание старейшего кинотеатра Екатеринбурга «Колизея». Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал мэр столицы Среднего Урала Алексей Орлов.
- Надеемся, что полностью Театр Кукол к весне освободит «Колизей». Этим помещениям потребуется реконструкция. Мы планируем разместить там коллектив «Провинциальные Танцы», - рассказал мэр Екатеринбурга.
Театр Кукол откроют в конце декабря 2021 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Что касается прежнего здания Театра Кукол, которое долгое время было закрыто на капитальный ремонт, то его откроют в конце декабря 2021 года, когда строители передадут труппе ключи от здания.
- Нельзя сказать, что он просто отремонтирован, он серьезно модернизирован. Ждем новых премьер, постановок, - заключил Алексей Орлов.
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