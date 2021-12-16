Мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе здания кинотеатра «Колизей»

Так будет выглядеть здание кинотеатра после реконструкции. Фото: telegram-канал СВЕТ Екатеринбург

К марту 2022 года Театр Кукол освободит здание старейшего кинотеатра Екатеринбурга «Колизея». Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал мэр столицы Среднего Урала Алексей Орлов.

- Надеемся, что полностью Театр Кукол к весне освободит «Колизей». Этим помещениям потребуется реконструкция. Мы планируем разместить там коллектив «Провинциальные Танцы», - рассказал мэр Екатеринбурга.

Театр Кукол откроют в конце декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается прежнего здания Театра Кукол, которое долгое время было закрыто на капитальный ремонт, то его откроют в конце декабря 2021 года, когда строители передадут труппе ключи от здания.

- Нельзя сказать, что он просто отремонтирован, он серьезно модернизирован. Ждем новых премьер, постановок, - заключил Алексей Орлов.

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