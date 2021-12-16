В Свердловской области за сутки зарегистрировали 632 случая коронавируса

В Екатеринбурге коронавирус подтвердился еще у 183 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 632 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 183 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в Ревде, Невьянске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске, Кушве, Ирбите, Верхней Пышме, Карпинске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 жителей Среднего Урала с начала пандемии составляет 189 988 человек, из которых 164 235 справились с болезнью. За сутки врачи сняли диагноз у 434 человек.

Сейчас состояние 537 человек оценивается как тяжелое, 365 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 289 –подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 33 новых случая смерти заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 957 человека.