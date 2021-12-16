В селе Петрокаменское закрылось терапевтическое отделение ГБ №4

Работа отделения приостановлена из-за отсутствия врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом закрылось терапевтическое отделение ГБ №4 на 20 коек, в котором оказывали медицинскую помощь местным жителям и жителям ближайших поселков и деревень. Сейчас им приходится ездить за несколько километров в другие больницы.

- Работа отделения временно приостановлена из-за отсутствия врача. Руководство больницы сейчас занято поиском специалиста, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Также там отметили, что пациентов, которые обращаются за помощью в поликлинику ГБ №4, вместо отделения в селе Петрокаменское перенаправляют в другие медучреждения в соответствии с маршрутизацией.

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