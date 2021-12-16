В Екатеринбурге водитель нарушал правила, а штрафы приходили жительнице ХМАО

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами из специализированного батальона ДПС организовали оперативное мероприятие по задержанию автомобиля-двойника. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В свердловскую Госавтоинспекцию обратилась жительница ХМАО. Она заявила, что через портал «Госуслуги» ей приходят сообщения о нарушении правил дорожной безопасности на территории Урала. Однако женщина на своей машине не выезжала за пределы Югры, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Женщина пояснила, что у нее в собственности имеется автомобиль Hyundai Creta черного цвета. Именно на этом автомобиле совершаются правонарушения, причем госномер и цвет автомобиля, указанного на фотографиях, сделанных камерами фотофиксации, совпадает с номером и цветом ее автомобиля, - говорится в сообщении.

У жительницы ХМАО и водителя из Екатеринбурга в собственности есть у нее в собственности есть одинаковые машины Hyundai Creta черного цвета. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Однако женщина в даты нарушений не выезжала из своего региона. Сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений провели проверку. Инспекторы выяснил, что машина-двойник ездит по улицам Екатеринбурга.

Сотрудники Госавтоинспекции изучили маршрут водителя и выбрали место, где вероятность проезда этой машины была максимальной. Совместно с инспекторами из специализированного батальона ДПС они организовали оперативное мероприятие по задержанию автомобиля и его водителя.

Уведомления о нарушении правил на территории Екатеринбурга приходили через «Госуслуги» жительнице ХМАО. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За рулем машины-двойника был 37-летний мужчина. Он показал документы, данные в которых полностью совпадали с данными машины жительницы ХМАО. Мужчина объяснил, что купил машину по сниженной цене по объявлению в интернете у неизвестного ранее ему лица.

Сейчас автомобиль поместили на специализированную стоянку. Его водитель дает пояснения. Идет разбирательство.

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