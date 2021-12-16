Темпы ввода жилья в Екатеринбурге стали выше, чем во времена СССР

Глава Екатеринбурга подводит итоги года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти на 150% увеличились объемы ввода нового жилья в Екатеринбурге по итогам 11 месяцев 2021 года. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил Глава города Алексей Орлов.

- 1 225 000 квадратных метров мы ввели, и по итогам года мы предполагаем ввести рекордные 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Такого не было даже в советские времена, - заявил градоначальник.

По словам Орлова, недавно было принято решение о возвращении городу градостроительных полномочий. Это значительно упростит работу тем, кто работает в строительном секторе. Администрация теперь полностью отвечает перед жителями за результаты градостроительной политики.

- Мы ее планируем [выстраивать] в диалоге с общественностью, с профессиональным сообществом, - заверил мэр Екатеринбурга. -Мы серьезно обновили и укрепили градостроительный совет. У нас основной объем инвестиций – от строительного комплекса.