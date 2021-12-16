УБРиР улучшает бонусную программу по карте «My life»

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновляет правила программы лояльности «My life». С 1 января для держателей карт «My life», а также зарплатных карт улучшаются условия по начислению кэшбэка и предоставляются промо-предложения. Кроме того, держатели карт «My life» получат более широкие возможности по снятию средств в чужих банкоматах. Кэшбэк В рамках действующей на постоянной основе программы лояльности клиентам при тратах по карте от 5 000 рублей будет начисляться: 5% за онлайн-покупки (ранее предложение было временным), 5% — за оплату услуг ЖКХ, 1% — за все остальные траты. Держателям зарплатных карт, выпущенных на ПС «Мир», в дополнение к перечисленным категориям кэшбэка — 10% за оплату проезда в общественном транспорте. Если у держателя несколько карт «My life», то минимальная сумма, позволяющая получить вознаграждение, будет рассчитываться путем суммирования покупок по всем картам. Например, у клиента 2 карты «My life». Сумма покупок по одной карте = 3500, сумма покупок по второй = 2000. В сумме оборот по двум картам = 5 500. Клиенту будет начислено вознаграждение в соответствии с программой лояльности. Максимальная сумма вознаграждения (суммарно по всем видам кэшбэка) — 5 000 рублей в месяц на клиента, вне зависимости от количества выпущенных карт. Промо-предложения Клиентам, впервые оформившим карту «My life» либо зарплатную карту после 1 января 2022 года, УБРиР предоставляет возможность получать бонусы вне зависимости от выполнения условий по минимальной сумме покупок: — получать все виды кэшбэка. Промо-период начинается с даты первой покупки и длится 2 месяца. — без комиссии снимать до 100 000 рублей в день в чужих банкоматах. В этом случае промо-период начинается с даты получения карты. Срок действия промо-условий по снятию средств в чужих банкоматах составляет 2 месяца для карт «My life» и на весь срок действия банковской карты для зарплатных карт. Также возможность получать кэшбэк вне зависимости от выполнения условий по минимальной сумме покупок в течение промо-периода будет предоставлена держателям действующих карт «My life», которые не совершали покупки последние 3 месяца. Снятие средств в банкоматах При ежемесячных тратах от 5 000 рублей, владельцы карт «My life» cмогут без комиссии снимать в чужих банкоматах до 100 000 рублей в день (1 млн рублей в месяц).