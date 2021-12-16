В Екатеринбурге электричка сбила пенсионера

Следователи проводят проверку после травмирования мужчины Фото: Центральное МСУт УрФО

На перегоне Екатеринбург - Сортировочная электричка №6508 сбила 79-летнего пенсионера. С различными травмами его доставили в больницу. Инцидент произошел вечером, 15 декабря.

- Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - рассказали в пресс-службе Центрального МСУт УрФО. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Известно, что машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако мужчина не услышал и попал под электричку.

Следователи напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте и отмечают, что основными причинами травмирования людей являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, а также неоправданная спешка и беспечность.