Житель Уралмаша возил пятилетнюю дочь на дачу и насиловал

Следственный отдел вскрыл новые эпизоды в уголовном деле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга расследуют новые эпизоды уголовного дела, возбужденного по пункту «Б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 38-летнего жители Уралмаша.

Мужчину подозревают в том, что он на протяжении двух лет с 2014 по 2017 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, которой на тот момент было 5 лет.

По словам источника «КП-Екатеринбург», в деле появились новые данные о том, что с декабря 2014 года на протяжении года подозреваемый возил маленькую дочку на дачу в СНТ «Шувакиш», где совершал действия сексуального характера.

Всего по новым данным, «дачных эпизодов» было три. Сейчас отец девочки находится в СИЗО по подозрению в преступлении, совершенном ранее.

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