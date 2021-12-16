Житель Уралмаша возил пятилетнюю дочь на дачу и насиловал

Следственный отдел вскрыл новые эпизоды в уголовном деле
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователи Следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга расследуют новые эпизоды уголовного дела, возбужденного по пункту «Б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 38-летнего жители Уралмаша.
Мужчину подозревают в том, что он на протяжении двух лет с 2014 по 2017 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, которой на тот момент было 5 лет.
По словам источника «КП-Екатеринбург», в деле появились новые данные о том, что с декабря 2014 года на протяжении года подозреваемый возил маленькую дочку на дачу в СНТ «Шувакиш», где совершал действия сексуального характера.
Всего по новым данным, «дачных эпизодов» было три. Сейчас отец девочки находится в СИЗО по подозрению в преступлении, совершенном ранее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Уралмаша, который год насиловал 6-летнюю девочку, оказался ее отцом. 38-летний мужчина заключен под стражу (подробнее)
На Уралмаше мужчина пять раз изнасиловал шестилетнюю девочку. Подозреваемый помещен под стражу (подробнее)