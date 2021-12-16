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Общество16 декабря 2021 7:25

В Нижнем Тагиле новые знаки установят на четырех участках дорог

Рассказываем, как изменится схема движения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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На четырех участках дорог установят новые знаки «Движение по полосам»

На четырех участках дорог установят новые знаки «Движение по полосам»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на следующей неделе на четырех участках дорог установят новые знаки «Движение по полосам». Об этом рассказали в группе ВКонтакте МБУ «Сигнал-3», занимающееся их установкой.

Дорожные знаки появятся по улице Бригадная перед Уральским проспектом, а также по проспекту Мира перед улицей Карла Маркса со стороны проспекта Ленина и улицы Газетная и по перед улице Газетная со стороны улицы Учительская.

Кроме того, со следующей недели изменится направление движения по полосам на проспекте Мира перед улицей Циолковского со стороны улицы Новострой - с левой полосы можно будет ехать прямо и налево, со средней полосы - прямо, с правой - только направо.

Напомним, в Екатеринбурге меняют схему движения транспорта по улице Радищева на участке от Московской до Гурзуфской. Она будет меняться в зависимости от времени суток. В мэрии отметили, что это будет не реверсивное движение, так как при его организации должно быть нечетное количество полос. Также в этом случае должны применятся другие технические средства организации движения.