Здание Уральского архитектурно-художественного университета оцепили силовики

Сотрудников и студентов не пускали в здание Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге днем, 16 декабря, возле здания Уральского архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) на Толмачева заметили сотрудников полиции и Росгвардии. Они оцепили территорию и, по словам очевидцев, никого не пускали в здание.

- Силовики проводят плановую тренировку по действиям, связанным с сообщениями о ЧС, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, учения также проходили утром, 16 декабря, в торговом центре Veer Mall на Эльмаше. К зданию съехались пожарные машины. Как рассказали в МЧС, в торговом центре проходили плановые пожарно-тактические учения.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка