Здание Уральского архитектурно-художественного университета оцепили силовики

Сотрудников и студентов не пускали в здание Фото: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге днем, 16 декабря, возле здания Уральского архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) на Толмачева заметили сотрудников полиции и Росгвардии. Они оцепили территорию и, по словам очевидцев, никого не пускали в здание.
- Силовики проводят плановую тренировку по действиям, связанным с сообщениями о ЧС, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Напомним, учения также проходили утром, 16 декабря, в торговом центре Veer Mall на Эльмаше. К зданию съехались пожарные машины. Как рассказали в МЧС, в торговом центре проходили плановые пожарно-тактические учения.
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