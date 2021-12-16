Почти 1,2 млн перевозочных документов оформили клиенты СвЖД с помощью цифровых сервисов в 2021 году

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С начала 2021 года без визита в офисы холдинга (с применением электронной цифровой подписи) на СвЖД сформировано около 1,2 млн документов на перевозку грузов.

Полный доступ к системе электронного документооборота обеспечивает автоматизированная система ЭТРАН («Электронная Транспортная Накладная»). Программный комплекс дает возможность удаленно оформлять транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета-фактуры и другие виды перевозочных документов. АС ЭТРАН в настоящее время используют свыше 1,8 тыс. клиентов Свердловской железной дороги. Более 200 новых предприятий подключились к цифровой платформе в 2021 году.

Базовым функционалом ЭТРАН (без установки специального программного обеспечения) представители малого и среднего бизнеса могут пользоваться с помощью сервиса «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на cargolk.rzd.ru. В частности, он позволяет пользоваться электронными справочниками, рассчитывать предварительную стоимость доставки, подавать заявки на перевозку грузов, заказывать транспортные и дополнительные услуги, а также оформлять основные виды документов. Аналогичные функции доступны в мобильном приложении «РЖД Груз 2.0», скачать актуальную версию можно в магазинах Google Play Store и App Store. Онлайн-сервисом пользуются почти 900 грузоотправителей Свердловской магистрали, 190 из них зарегистрировались в текущем году.

Удаленное ведение бизнеса также обеспечивает цифровая платформа «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). Она позволяет клиентам дистанционно, без визита в офис, заказать через Интернет перевозку грузов – как с предоставлением вагона, так и без, а также воспользоваться другими транспортными и сопутствующими услугами. Все необходимые документы и отчеты формируется в личном кабинете клиента. Активными пользователями ЭТП ГП являются около 300 грузоотправителей СвЖД. С начала 2021 года через сайт www.etpgp.rzd.ru они заказали 24 тыс. вагонов.