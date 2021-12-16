Уральские зоозащитники спасают кота, которого держали на привязи и кормили картошкой

По всей видимости, пенсионерка страдает ментальными расстройствами и поэтому обращается так с питомцем. Фото: Instagram Фонда «Зоозащита».

В Екатеринбурге ищут хозяев для кота, которого пожилая женщина держала на привязи. Голубоглазый кот тайского окраса был привязан плотной веревкой и жил на коробке. Кота обнаружили родственники пенсионерки. Хозяйка плохо кормила его и давала котику лишь картофельные дольки, овощные очистки. Об этом сообщает фонд «Зоозащита».

-Слов не хватает, какая страшная ситуация! В случае нахождения любящих хозяев или временной передержки, кота у хозяйки заберут и привезут сами. С этим вроде проблем нет. Единственная беда - бабуля ведь снова может кого-то взять, - сообщают волонтеры.

По всей видимости, пенсионерка страдает ментальными расстройствами и поэтому обращается так с питомцем. Страдает ли кот заболеваниями – неизвестно. Зоозащитники ищут коту новых хозяев, потому что в настоящее время в фонде нет мест для кота.

Вчера, в Екатеринбурге обнаружили съемную квартиру, в которой жила сотня кошек. При этом, настоящая владелица жилплощади была не в курсе, что там происходило. На удушливый запах пожаловались соседи.