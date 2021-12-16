К ТЦ Veer Mall съехались пожарные машины

В торговом центре проходят плановые пожарные учения Фото: Алексей БУЛАТОВ

К торговому центру Veer Mall на Эльмаше съехались пожарные машины. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

- Ничего не произошло. Это пожарно-тактические учения плановые,- объяснили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели сообщили, что учения продлятся еще полтора часа.

Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

Ранее, в августе 2021 года, в Екатеринбурге пожарные учения прошли на крупнейшем спортивном объекте Урала – стадионе «Екатеринбург Арена». Спасатели тренировались тушить условный пожар и спасать людей.

По сценарию учения огонь возник на втором этаже подтрибунного помещения. После того, как сработала пожарная сигнализация, администрация эвакуировала сотрудников арены. Автоматическая система дымоудаления поспособствовала безопасной эвакуации. Однако пожарным сообщили, что возможно внутри осталось еще два человека.