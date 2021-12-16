На Урале в почтовое обращение выпустили марку-снежинку необычной формы

Номинал марки составляет 24 рубля. Фото: «Почта Россия»

В Свердловской области в почтовое обращение выпустили марку-снежинку. При этом у нее необычная круглая форма, сообщает «Почта Россия».

- Новинка вышла тиражом более 400 тысяч экземпляров. В Свердловскую область поступило 10 тысяч новогодних марок, - говорится в сообщении.

Номинал марки составляет 24 рубля. Ее одной хватит на то, чтобы отправить письмо весом до 20 грамм в любую точку страны. Праздничные марки можно купить во всех крупных почтовых отделениях Урала.

Помимо этого в центральное отделение Екатеринбурга – Главпочтамт приехал новогодний штемпель «С Новым годом и Рождеством». Им можно украсить праздничное отправление. Оттиск украшают новогодняя елка и снежинки.

Эскиз марки-снежинки придумала победитель Всероссийского конкурса рисунков на новогоднюю марку. Им стала дизайнер из Санкт-Петербурга Светлана Токаренко.

Новогодние марки в России выпускают с 1962 года. Однако на них не всегда изображали новогодние символы. Иногда на них рисовали кремлевские башни и стены. В 2004 году уже выпускали марки необычной формы – в виде елки. А в 2009 году были марки в форме снежинки.

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