В Екатеринбурге у семейной пары арестовали автомобиль из-за долгов за кредит

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге супруги не платил за кредит и задолжали банку около 900 тысяч рублей. Исполнительный документ о взыскании долга поступил в Верх-Исетское районное отделение судебных приставов и сотрудник ведомства потребовал должников явится на прием.

- Однако должники его не исполнили по причине «нет времени и желания». Тогда судебным приставом принято решение об обращении взыскания на имущество должника. Из запросов в регистрирующие органы стало известно, что у супругов есть движимое имущество - автомобиль Volvo ХС60, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

На следующий день после игнорирования должником требования о явке на прием, судебный пристав приехал по адресу, где находился автомобиль и арестовал его. Volvo был передан на ответственное хранение банку. После этого должники погасили всю сумму задолженности и получили машину обратно.