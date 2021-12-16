Небоскреб Opera Tower в центре Екатеринбурга начнут строить в 2022 году

Фото: проектная документация

Небоскреб Opera Tower в центре Екатеринбурга начнут строить уже в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сообщил глава компании «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

- Мы сейчас находимся на стадии проектирования, уже закончили работы над концепцией здания. Мы затеяли переформатирование того проекта, который был и прошел экспертизу, потому что с тех пор прошло много времени. В ближайшее время мы уже увидим результат, и надеюсь, скоро покажем общественности, - рассказал он.

Напомним, строительство небоскреба Opera Tower напротив БЦ «Высоцкий» было заморожено в 2015 году. Планировалось, что высота здания будет 155 метров. Стоимость проекта была больше шести миллиардов рублей. В 2018 году Ананьев заявил, что концепцию будут пересматривать и высота башни скорее всего будет меньше 100 метров. В 2019 году появились несколько эскизов проекта. В здании планировали открыть офисы, апартаменты, жилые квартиры, детский сад и школу. Строительство собирались продолжить в 2021 году, однако отложили работы из-за корректировки проекта.