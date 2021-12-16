31% жителей региона положительно относятся к QR-кодам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 26% жителей поддержали бы введение жестких ограничений для непривитых. К такому выводу по результатам опроса пришли в рекрутинговой платформе hh.ru. Обратной точки зрения придерживаются 68%.

Опрос также показал, что из числа вакцинированных введение ограничений для непривитых поддержал бы лишь каждый второй. Наибольшее одобрение эта мера находит среди врачей (49%), а также сотрудников банковской сферы (43%), сотрудников сферы закупок (40%), топ-менеджеров (35%) и работников образовательной сферы (34%).

Что касается уже действующих мер, а именно QR-кодов, то среди опрошенных свердловчан 31% жителей положительно относятся к этой системе. При этом из числа вакцинированных респондентов QR-коды одобряют более половины, тогда как из числа непривитых - всего 7%. Режим covid-free зон поддерживают врачи (51%), а также сотрудники банковской сферы (45%), сотрудники сферы закупок (43%), представители отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (43%), работники образовательной сферы (42%), журналисты (42%) и топ-менеджеры (36%).