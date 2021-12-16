На севере Свердловской области похолодает до -15 градусов

К выходным в Свердловской области похолодает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сейчас в дневное время температура не опускается ниже -6, -7 градусов. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, такая погода продержится до конца рабочей недели. А вот в выходные на севере региона ожидается похолодание.

В четверг, 16 декабря, в большинстве районов региона пройдет снег. Столбики термометров в дневное время покажут от -2 до -7 градусов.

В пятницу, 17 декабря, синоптики также обещают снег. Ночью столбики термометров покажут -4,-9 градусов, на крайнем севере до -16 градусов. Днем - от -1до -6, на крайнем севере до -11 градусов.

В субботу, 18 декабря, прогнозируется небольшой снег. В ночное время синоптики обещают -5,-10 градусов, на севере -15,-20 градусов. Днем -2,-7, на севере -10,-15 градусов.