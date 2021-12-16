В Екатеринбурге на улице Главной сгорел ВАЗ

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге, на улице Главной рано утром, 16 декабря, сгорел ВАЗ-2114. По данным МЧС, огонь охватил автомобиль на площади в четыре квадратных метра.

- В 05:05 поступило сообщение. В тушении пожара была задействована 1 единица техники, 3 человека личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные потушили горящий автомобиль за пять минут.

Спасаетели обратились к автомобилистам и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасной эксплуатации. Так, в машине обязательно нужно иметь первичные средства пожаротушения и даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений.