В Пионерском сквере по просьбам тагильчан заработает скважина водоснабжения

Заработал фонтан с лягушками. Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Пионерском сквере по просьбам тагильчан начнет работать скважина водоснабжения. Как сообщает администрация Нижнего Тагила колонка не эксплуатировалась 15 лет.

- В ходе обустройства общественной территории восстановлены некоторые знаковые элементы сквера. К центральному входу вернули скульптуру горниста, на пересечении двух аллей снова заработал фонтан с лягушками, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Скважина водоснабжения глубиной 100 метров начала функционировать в 1969 году, но в 2005, после прекращения срока действия лицензии на право пользования землей она перестала работать.

Напомним, что колонка предназначалась для обеспечения водоснабжения многих районов Нижнего Тагила.