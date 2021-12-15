В новогодние праздники в Кольцово будут открыты перелеты по 79 направлениям

Полеты на популярные курорты будут выполнять девять авиакомпаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» составил расписание для уральцев на новогодние праздники. Как сообщает пресс-служба с 31 декабря по 9 января будут открыты перелеты по 79 направлениям.

- Помимо ежедневных рейсов в «столицы», запланировано до шести вылетов в Калининград, до пяти в Нижний Новгород и до восьми рейсов в Казань, - рассказали в «Кольцово».

Также свердловчане смогут отправиться в Сочи, Новокузнецк, Минск, Ереван, Дубай, Хурганду и многие другие города. Новинкой сезона станет Нур-Султан, куда с конца декабря запланировали рейсы «Уральские авиалинии», казахстанская Qazaq Air и Red Wings.

- Полеты на популярные курорты будут выполнять девять авиакомпаний, - добавили в пресс-службе.

Аэропорт «Кольцово» также отмечает, что основной популярностью в январские каникулы пользуются российские туристические направления, предлагающие развлекательную и культурную программу.