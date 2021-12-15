В Екатеринбурге уже неделю ищут пропавшего 61-летнего мужчину

В чем был одет Гордеев Владимир в день пропажи неизвестно. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге с 8 декабря ищут 61-летнего Гордеева Владимира Николаевича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» мужчина пропал из СНТ «Юбилейный».

Приметы:

Рост: 170 сантиметров

Глаза: карие

Телосложение: худощавое

Волосы: темно-каштановые

В чем был одет Гордеев Владимир в день пропажи неизвестно.

Свердловчанин пропал 8 декабря 2021 года. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просим позвонить инфоргу Екатерине (Феникс) по телефону: 8-953-053-04-83

Напомним, что в Свердловской области ищут 38-летнего Парохонько Ивана Михайловича из деревни Медведево Челябинской области. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» о местонахождении свердловчанина ничего неизвестно с 5 декабря 2021 года. В день пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, черные сапоги, спортивные штаны и зеленую камуфляжную шапку.