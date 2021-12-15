На борьбу с пожаром отправили пять единиц техники и 15 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамили во время пожара в частном доме погибла женщина. Дежурный получил сообщение о возгорании на улице Рабочей примерно в 19:10 по местному времени. До прибытия спасателей огонь успел перекинуться на соседнее жилое здание.

- На площади 105 квадратных метров огнем повреждены два частных жилых дома и надворные постройки. В 20:24 пожар был локализован, в 20:45 открытое горение ликвидировано. При проливке и разборке сгоревших конструкций обнаружено тело женщины без признаков жизни, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На борьбу с пожаром отправили пять единиц техники и 15 человек личного состава, причина происшествия пока неизвестна, ее предстоит установить специалистам. Напомним, ранее в Академическом районе Екатеринбурга прохожие наткнулись на труп мужчины, который лежал на улице недалеко от жилых домов.