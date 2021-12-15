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Происшествия15 декабря 2021 17:44

В Нижнем Тагиле полиция ищет похитителей спортивной одежды

Злоумышленники украли вещи на три тысячи рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Камеры запечатлели мужчину и женщину.

Камеры запечатлели мужчину и женщину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильская полиция разыскивает преступников, которые украли из магазина спортивной одежды вещи на сумму три тысячи рублей. Как сообщает городское МВД инцидент произошел 30 ноября.

- Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина. Камеры запечатлели мужчину и женщину, предположительно возрастом 35-40 лет, - рассказали в полиции.

Злоумышленница была одета черную куртку и темные штаны, а мужчина – в черные кроссовки, зеленую куртку и синие джинсы, у обоих на лице была маска. Преступникам грозит наказание по статье «Кража».

Просьба ко всем, кто может помочь в установлении личности подозреваемых сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-64-02 или по телефону 02.