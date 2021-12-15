В Екатеринбурге с нового года повысится стоимость посещения детского сада

Дороже всего будет обходиться группа круглосуточного пребывания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с начала 2022 года повысится стоимость посещения детских садов. Родителям придется отдавать на 35-150 рублей больше ежемесячно, все зависит от того, сколько часов малыш находится в дошкольном учреждении. Информация об этом содержится в постановление, которое накануне подписал губернатор Свердловской области.

Согласно документам, заверенным подписью Евгения Куйвашева, для группы, в которой дети находятся пять часов, плата составит 1 015 рублей в месяц, она подорожает на 35 рублей. На 120 рублей поднимется стоимость услуг для воспитанников группы с 10- и 12-часовым пребыванием (3 290 и 3 460 рублей/месяц) соответственно.

Дороже всего будет обходиться группа круглосуточного пребывания, за нее придется отдавать почти четыре тысяч рублей.