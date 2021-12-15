Екатеринбуржский парк коммунальной техники пополнился новыми КАМАЗами

Новый КАМАЗ не эксплуатировался с 2015 года. Фото: Департамент информационной политики Екатеринбурга

Парк коммунальной техники Екатеринбурга пополнился обновленными КАМАЗами. Как сообщает Департамент информационной политики города одна из машин оборудована пескоразбрасывателем, поливомоечным устройством и плугом. Вторая машина прибудет к концу недели и будет передана ДЭУ Железнодорожного района.

По словам управляющего директора предприятия Дениса Стульникова, новый КАМАЗ не эксплуатировался с 2015 года, а лишь был донором запчастей для других машин. В этом году его полностью восстановили.

- Эту технику сложно назвать восстановленной, перед нами практически новый КАМАЗ. Учитывая, что в парках ДЭУ много КАМАЗов, сроки эксплуатации которых закончились, будем эту практику продолжать, в бюджете на следующий год средства на эти цели заложены, - рассказал мер Екатеринбурга Алексей Орлов.

Глава города назвал обновленный КАМАЗ машиной мечты и считает, что такая техника незаменима для содержания в зимний период парков. Местные власти уже заключают долгосрочный муниципальный контракт на закупку новой коммунальной техники в лизинг.

Напомним, что в Екатеринбурге госавтоинспекция оштрафовала мэрию за гололед в уральской столице. По данным ведомства, из-за плохой уборки улиц города с ноября было зарегистрировано 27 аварий, в которых погибли два человека, еще 36 получили травмы различной степени тяжести.