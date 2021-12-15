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Общество15 декабря 2021 16:40

В Екатеринбурге местная жительница лишилась телефона после посещения кафе

Гаджет украл 33-летний рецидивист
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девушка во время посещения местного кафе лишилась мобильного телефона, инцидент произошел еще в октябре этого года на улице Малышева, однако задержать вора удалось только накануне. Пострадавшая написала заявление в полицию и рассказала, что даже не заметила, как пропал гаджет. Стоимость ущерба оценили в 13 тысяч рублей.

- Злоумышленником оказался не работающий и ранее судимый за разбой 33-летний местный житель. По предварительным данным, он успел сбыть похищенное устройство третьим лицам за вознаграждение, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.