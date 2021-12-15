В Академическом районе Екатеринбурга около жилых домов нашли труп мужчины

На теле умершего не было найдено видимых повреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга прохожие наткнулись на труп мужчины, который лежал на улице недалеко от жилых домов. Инцидент произошел на улице Чкалова. Приехавшим на место врачам скорой помощи и специалистам следственного комитета оставалось только зафиксировать смерть мужчины. Пока его личность и возраст остаются неизвестными.

- На теле умершего не было найдено видимых повреждений, по предварительной версии, его смерть не носила криминального характера, возможно, причиной стало некое заболевание. Проверку проведут сотрудники по Чкаловскому району, тело уже отправили на экспертизу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Ранее росгвардейцы задержали в Каменске-Уральском рецидивиста, которого подозревают в покушении на убийство своей жены. Он уже признался в преступлении.

- В отдел вневедомственной охраны поступила ориентировка о том, что необходимо разыскать и задержать молодого человека 1995 года рождения. По предварительным данным, разыскиваемый мужчина подозревается в нанесении ножевых ранений своей 25-летней жене, - говорится в сообщении Управления Росгвардии по Свердловской области.