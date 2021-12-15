Госэкспертиза запретила строительство мусорного завода в Нижнем Тагиле

Работы по строительству мусорного завода закончатся в декабре. Фото: Андрей АБРАМОВ

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» выдало отрицательный документ по строительству мусорного завода в Нижнем Тагиле.

В АО «Облкоммунэнерго», которое занимается возведением мусоросортировочного комплекса, объяснили, что специалисты не успели устранить все недостатки госэкспертизы вовремя. В ближайшее время будет проведена повторная проверка.

Напомним, что работы по строительству мусорного завода закончатся в декабре 2022 года. Изначально МСК планировали запустить в 2020 году.

Напомним, что на сайте Avito появилось объявление о продаже Качканарского металлургического завода «Металлист» в Свердловской области почти за 3,9 миллиарда рублей. В агентстве недвижимости, которое занимается продажей предприятия, «КП Екатеринбург» рассказали, что выставили сообщение по ошибке.