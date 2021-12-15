В Свердловской области мужчина устроил дебош в пассажирском поезде

Инцидент произошел на направлении «Приобье – Екатеринбург», когда состав подходил к Серову Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 19-летний пьяный парень устроил дебош в пассажирском поезде. Инцидент произошел на направлении «Приобье – Екатеринбург», когда состав подходил к Серову. Молодой человек стал ходить по вагону и громко кричать и выражаться грубой бранью, мешая другим людям.

- Нарушителем оказался житель Лысьвы. В какой-то момент он остановился рядом с одной из пассажирок, стал хватать ее за руки и за ноги, оскорбляя и угрожая избить. на просьбу сотрудников поезда прекратить он отвечал оскорблениями и угрозами расправы, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

После этого проводники были вынуждены обратиться в линейный отдел полиции. Дебошира сняли с поезда, а позже было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте».