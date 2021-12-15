Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 15:17

Уральский аэропорт «Кольцово» опубликовал полетную программу на новогодние праздники

Туристам будут доступны 79 различных направлений
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего по странам СНГ будут доступны 16 направлений

Всего по странам СНГ будут доступны 16 направлений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский аэропорт «Кольцово» опубликовал полетную программу на новогодние праздники. Известно, что из воздушной гавани с 31 декабря по 9 января можно будет улететь в 79 различных направлений: как в города России, так и зарубежные столицы и курорты. Например, у многих екатеринбургских туристов популярны каникулы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Стамбуле и других городах мира.

- Долгожданный отпуск на море: до 20 вылетов в Дубай и Шарджу, до 23 отправлений в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, 5 рейсов в Анталью, а также единичные рейсы в Ла-Роману, Пунта-Кану и Ларнаку, а также рождественская сказка с прямыми рейсами в Европу, - рассказали в пресс-службе «Кольцово».

Всего по странам СНГ будут доступны 16 направлений. Представители аэропорта заявили, что доставлять туристов в другие города будут различные перевозчики. В их число вошли «Уральские Авиалинии», Turkish Airlines, Eurowings, Nordwind и прочие.