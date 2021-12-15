Всего по странам СНГ будут доступны 16 направлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский аэропорт «Кольцово» опубликовал полетную программу на новогодние праздники. Известно, что из воздушной гавани с 31 декабря по 9 января можно будет улететь в 79 различных направлений: как в города России, так и зарубежные столицы и курорты. Например, у многих екатеринбургских туристов популярны каникулы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Стамбуле и других городах мира.

- Долгожданный отпуск на море: до 20 вылетов в Дубай и Шарджу, до 23 отправлений в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, 5 рейсов в Анталью, а также единичные рейсы в Ла-Роману, Пунта-Кану и Ларнаку, а также рождественская сказка с прямыми рейсами в Европу, - рассказали в пресс-службе «Кольцово».

Всего по странам СНГ будут доступны 16 направлений. Представители аэропорта заявили, что доставлять туристов в другие города будут различные перевозчики. В их число вошли «Уральские Авиалинии», Turkish Airlines, Eurowings, Nordwind и прочие.