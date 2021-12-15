В Екатеринбурге мэрию оштрафовали за плохую уборку дорог

Ранее мэр уральской столицы Алексей Орлов заявил, что гололед в городе удалось победить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге госавтоинспекция оштрафовала мэрию за гололед в уральской столице. По данным ведомства, из-за плохой уборки улиц города с ноября было зарегистрировано 27 аварий, в которых погибли два человека, еще 36 получили травмы различной степени тяжести.

- При этом 18 происшествий, зарегистрированных в период с 20 ноября 2021 года по настоящее время, когда на территории города обильных осадков в виде снега не наблюдалось, - отметили в УГИБДД по Свердловской области, - указанная аварийность свидетельствует, что работа по содержанию улично-дорожной сети города Екатеринбурга в зимний период не организована.

Кроме того, полицейские провели обследование улиц и сегодня, выявив гололедицу на тротуарах и заездных карманах автобусных остановок. Автоинспекторы подготовили восемь предписаний и возбудили дело об административном правонарушении за плохое содержание дорог.

Ранее мэр уральской столицы Алексей Орлов заявил, что гололед в городе удалось победить.