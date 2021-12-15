В Сургуте отремонтируют самый грязный проезд

На проезде никогда не было асфальтного покрытия. Фото: сайт "Югра-Ньюс"

В Сургуте в 2023 году власти намерены отремонтировать самый грязный проезд, который носит имя Мунарева, он расположен между центральной улицей Мелик-Карамова и проспектом Комсомольским. Об этом информирует портал ugra-news.ru.

Этот проезд пользуется большим спросом у водителей транспортных средств и пешеходов, так как по нему можно сократить время в пути за счет отсутствия светофоров. Однако здесь никогда не было асфальта, поэтому проезд – одно из самых грязных мест улично-дорожной сети Сургута.

Внимание на заброшенный проезд жители Сургута обратили несколько лет назад, тогда горожане попросили привести его в порядок и провести капитальный ремонт.

- Бесконечное количество грязи, ям и луж. Проезд очень затруднен, если вообще возможен, проход пешком тоже вызывает затруднения, - рассказывали жители города два года назад.

Сейчас мэрия города подписала несколько соглашений на выполнение проектно-изыскательных работ, за которые заплатят 6,3 миллиона рублей, а строительные работы обойдутся в 130 миллионов рублей.

На эти деньги будет создан капитальный проезд протяженностью около 540 метров, покрытый асфальтом, с тротуарами шириной три места. Здесь же будет полностью оборудована доступная среда для инвалидов.