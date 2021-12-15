В Югре мигрантам запретили работать в нескольких отраслях

Мигранты в Югре могут занимать только определенные должности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала постановление о запрете на трудовую деятельность мигрантов в нескольких отраслях, в число которых попали: образование, работа в сфере пассажирского транспорта и продажа алкоголя, включая пиво.

Также теперь мигрантам запрещено производить детское питание и диетические продукты. Информацию об этом сообщает ugra-tv.ru.

Требования постановления губернатора Югры необходимо выполнить до 1 января 2022 года. Документ поможет обеспечить работой, прежде всего, местное население, а также обезопасить пассажиров такси и общественного городского и пригородного транспорта.