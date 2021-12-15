В Верхней Пышме открыли памятник металлургам

На изготовление скульптуры ушло меньше трех месяцев. Фото: УГМК

В Верхней Пышме сегодня, 15 декабря, на площади около мэрии появился памятник металлургам. Он получил название «Наш хранитель». В композиции изображен плавильщик за работой.

- Высота памятника составляет 3,5 метра, общий вес 3,9 тонн. Ее основная часть – фигура металлурга - выполнена из бронзы, а льющийся металл скульптор решил сделать из меди, - сообщает УГМК.

Постамент памятника в высоту достигает 3,7 метров. Он сделан из армированного агломерата с заполнением железобетоном. На изготовление скульптуры ушло меньше трех месяцев. Из них три недели ушло на разработку эскиза. Еще два месяца ушло на лепку, формовку и литье из бронзы.

На праздничном открытии были гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, работники и ветераны УГМК и АО «Уралэлектромедь».

- В нашем городе все «от меди». Верхнепышминцы в большинстве своем – металлурги, и сегодня мы говорим спасибо металлургам за наш прекрасный город и особу благодарим тех, кто сейчас находится у печи, - высказался глава округа.

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