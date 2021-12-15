Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев рассказал, что нужно для комплексного развития Екатеринбурга

Глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев. Фото предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

Валерий Ананьев подвел итоги уходящего года и рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед девелоперским сообществом.

– Комплексное развитие городских территорий – стратегия, которую сегодня сообща реализуют власти, девелоперы, банки. Мы должны не только строить новые жилые кварталы, но и расселять ветхое и аварийное жилье, развивать социальную инфраструктуру, сохранять и приспосабливать к современным нуждам памятники архитектуры, открывать новые современные рабочие места, – заявил Валерий Ананьев. По его словам, сегодня многое делается профессиональным сообществом и властью в этих сферах. «Атомстройкомплекс» как лидер строительного рынка принимает активное участие в этой работе. Так, будучи одним из ключевых подрядчиков по строительству школ в Екатеринбурге, компания подала две инициативы в правительство о строительстве двух школ в городе в рамках государственно-частного партнерства.

Эко-квартал Нескучный Сад. Фото предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

– Хоть мы и привлекаем кредитные ресурсы для строительства школы в рамках ГЧП, итоговая стоимость объекта будет дешевле, чем если начать строить его через 2-3 года, когда в бюджете найдутся средства, а цены вырастут, – отмечает Валерий Ананьев. – Но главное преимущество строительства школы с помощью ГЧП – это возможность сразу привлекать квалифицированные организации для проектирования, строительства и последующей эксплуатации объектов. К сожалению, с помощью аукционов с большим трудом удается находить квалифицированных подрядчиков, которые могут уложиться в определенные контрактом цены. Безусловно, необходимо совершенствовать контрактную систему, определять более точную смету, повышать качество проектов. Но параллельно развивать и другой путь – строительство школ в рамках ГЧП, когда квалифицированная организация несет ответственность за весь цикл работ от проектирования, строительства до эксплуатации. Надеюсь, что в следующем году первый такой проект – школа № 41 – стартанет.

ЖК Discovery Residence. Фото предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

Для того, чтобы объекты социальной инфраструктуры появлялись на развиваемых территориях своевременно, Валерий Ананьев предлагает создать пятилетнюю программу по строительству, которая бы соотносила планы по работе крупных застройщиков и с планами властей по строительству дорог, школ, садиков. На тех площадках, где работает сразу несколько девелоперов, где расселяется большой объем ветхого, частного жилья и планируется новая застройка, необходимо предусматривать своевременное строительство инфраструктуры – в том числе, с помощью механизмов ГЧП, а также в рамках недавно принятого закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

– У нас большой опыт по расселению, только по договорам развития застроенных территорий мы расселили около 25 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья, в котором проживало более полутора тысяч граждан. Этот опыт работы с гражданами необходимо учитывать при определении алгоритмов работы в рамках закона о КРТ, – отметил Валерий Ананьев. – Необходимо сформулировать правила расселения, выгодные всем – и бизнесу, и жителям, и власти.

ЖК Nova Park. Фото предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

Сейчас в городе определены пилотные площадки, застроенные устаревшим жильем, развитие которых будет осуществляться по закону о КРТ. «Атомстройкомплекс» руководствуясь принципами комплексного развития также реновирует крупную площадку – территорию собственной производственной базы в Орджоникидзевском районе. Проектный институт компании уже подготовил концепцию обновления территории в границах ул. Фронтовых Бригад - Стачек - Корепина - Вали Котика. Проект планировки предполагает возведение жилья общей площадью 236 тыс. кв. м, строительство трех детских садов на 80, 150 и 200 мест, а также двух технопарков, которые обеспечат жителям района рабочие места. Начать работы предполагается с участка, который находится в собственности компании «Атомстройкомплекс» - здесь будет построено 123 тыс. кв. м жилья, детский сад, коммерческие помещения.

– Мы планируем создать современный, комфортный район с базовой этажностью в 9 этажей, квартальной застройкой, пешеходными бульварами и развитой инфраструктурой, – подчеркнул Валерий Ананьев. Чтобы освободить территорию под строительство, компания уже начала переносить свои производственные предприятия на загородные площадки холдинга, также потребуется выкуп гаражей. Выйти на строительную площадку «Атомстройкомплекс» рассчитывает к концу года.

Напомним, глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев ежегодно проводит две пресс-конференции для СМИ – в августе, в преддверии профессионального праздника Дня строителя, а также накануне нового года.