В Екатеринбурге больше 40 классов закрылии на карантин из-за COVID-19

269 классов, которые отправили на карантин, составляют 1,5% от общего количество классов в столице Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, по данным на 13 декабря, на карантин из-за коронавируса отправили 42 класса. Еще 227 классов отправили домой из-за вспышки заболеваемости ОРВИ, рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте образования.

- Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - отметили там.

Также в департаменте образования сообщили, что 269 классов, которые отправили на карантин, составляют 1,5% от общего количество классов в столице Урала. Кроме того, домой отправили 73 группы в детских садах. Это составляет 2,3% от общего количества групп в Екатеринбурге. Из них 16 закрыли на карантин из-за коронавируса, а еще 57 – из-за вспышки ОРВИ.

Ранее стало известно, что в Березовском учащиеся школы № 33 ушли на дистанционное обучение. Как оказалось, школьникам пришлось прекратить очные занятия из-за коммунальных проблем. В здании школы произошла авария, из-за которой перестали работать туалеты. Планируется, что все школьники пробудут на дистанте до конца этой недели.

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