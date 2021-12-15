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Общество15 декабря 2021 12:30

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 лучших карт для онлайн-шопинга

Участниками рейтинга стали крупнейшие банки России
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших карт для онлайн-шопинга в ноябре 2021 года, который подготовил портал Выберу.ру. Участниками рейтинга стали крупнейшие банки России, входящие в Топ-100 по активам на 01.11.2021 г. В пятерку лучших вошла карта «Прибыль» Банка Уралсиб.

При составлении рейтинга были проанализированы такие ключевые критерии, как размер кешбэка и количество категорий, на который он начисляется, максимальная сумма возврата от покупок в месяц, стоимость обслуживания карты, начисление процентов на остаток собственных средств, а также ряд других параметров.

Ознакомиться с полными условиями карты «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».