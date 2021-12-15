Несколько улиц в центре Екатеринбурга остались без воды из-за коммунальной аварии

По словам специалистов водоканала, жители стали подавать жалобы в первой половине дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько улиц в центре Екатеринбурга на несколько часов остались без воды из-за утечки на крупном водопроводе диаметром 600 миллиметров. По словам специалистов водоканала, жители стали подавать жалобы в первой половине дня, проблему удалось быстро ликвидировать.

- В течение некоторого времени вода в домах на улицах Мамина-Сибиряка, Луначарского, Царской подавалась на пониженном давлении с помощью резервной ветки. Скорее всего, раскопок во время аварийно-восстановительных работ не потребуется - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Водоканала».

Ранее в Екатеринбурге в микрорайоне Заречный произошла крупная коммунальная авария. У дома № 24 на улице Черепанова прорвало трубу, и разлилась вода. Там отметили, что для устранения аварии нужно будет провести раскопочные работы. Они запланированы уже на завтра. К дому направили автоцистерну с водой.