Нижний Тагил исключили из списка самых загрязненных городов

Кроме того, в 2021 году закупили резервные газоанализаторы для станций за 1,8 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил исключили из списка городов с высоким уровнем загрязнения. Об этом сообщила зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко президенту Владимиру Путину.

- По итогам года из этого списка исключается Нижний Тагил, в котором выбросы снижены на 4%, – приводит ее слова департамент информационной политики Свердловской области.

На Урале власти продолжают реализовывать нацпроект «Экология». Также продолжает действовать федеральная и региональная программа «Чистый воздух». Для снижения вредных выбросов в Нижнем Тагиле был реализован комплексный план мероприятий.

В частности в городе начала работать дополнительная автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферного воздуха. Ее установка обошлась в 9,6 миллиона рублей. Эти деньги выделили из областного бюджета. Кроме того, в 2021 году в Нижнем Тагиле закупили резервные газоанализаторы для этих станций. На это потратили 1,8 миллиона рублей.

Мероприятия по снижению выбросов в городе от объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур будут продолжать до 2024 года. На эти цели выделили три миллиарда рублей из федерального бюджета и 56,6 миллиона рублей из консолидированного бюджета Свердловской области.

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