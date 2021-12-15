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Происшествия15 декабря 2021 11:32

В Екатеринбурге завели уголовное дело за ускоренное оформление загранпаспорта

Сотруднице Управления по вопросам миграции ГУ МВД заплатили за это три тысячи рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Расследование находится на контроле прокуратуры

Расследование находится на контроле прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По материалам прокуратуры в Екатеринбурге возбудили уголовное дело за ускоренное оформление загранпаспорта. Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.

- В марте 2020 года гражданин решил оформить заграничный паспорт в связи с необходимостью выезда за пределы РФ. Посредством сети «Интернет» он нашел сайт туристической фирмы, в ходе общения с сотрудницей турфирмы ему сообщили, что необходимо заплатить денежные средства для ускоренного оформления заграничного паспорта, - говорится в сообщении.

Мужчина согласился на услугу и перевел деньги. Сотрудница турфирмы через знакомых договорилась с сотрудником УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. Должностному лицу предложили три тысячи рублей за ускоренное оформление документа.

Через три недели сотрудница турфирма и мужчина приехали в отделение на улице Крестинского в Екатеринбурге. Сотрудница выдала ему паспорт.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц свердловского Управления по вопросам миграции ГУ МВД. По материалам надзорного ведомства завели дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Расследование находится на контроле прокуратуры.

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