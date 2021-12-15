Мэр Екатеринбурга заявил о победе над гололедом в городе

По словам мэра Орлова, чтобы решить проблему, ему нужно было посоветоваться с коллегами из регионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города Алексей Орлов отметил, что городские коммунальные службы справились с последствиями ледяного дождя. Он был в конце ноября, после оттепели. Несмотря на то, что коммунальщики смогут покрыть дороги «бионордом» от гололеда, жители продолжат жаловаться на грязь. Об этом он заявил во время во время инспекции Верх-Исетского ДЭО.

- В этом году льда на дорогах больше, чем в предыдущем. Используем песчаную смесь. Несмотря на то, что она забивает ливневки, дороги остаются чистыми. Мы боремся со скользкостью на дорогах и «бионордом». Чистим их, - заявил Орлов. Льда уже практически нет. На тротуарах и брусчатке глазурь. Думаю, вскоре мы решим эту проблему окончательно.

Конечно, ледяные дожди на Урале явление необычное. По словам мэра Орлова, чтобы решить проблему, ему нужно было посоветоваться с коллегами из регионов.

Я созвонился с главами из Челябинска, а также Тюмени. В этих городах было тоже самое и ледяной дождь и слой льда, - рассказал Алексей Орлов.

Также он подчеркнул, что из-за непогоды, жители стали чаще получать травмы. И количество обращений к травматологам выросло. Однако сейчас, количество пациентов стало меньше.

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