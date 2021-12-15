В Екатеринбурге на улице Радищева меняют схему движения транспорта

Однако в мэрии отметили, что это будет не реверсивное движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге меняют схему движения транспорта по улице Радищева на участке от Московской до Гурзуфской. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии.

- На этом участке будет меняться организация движения в зависимости от времени суток с помощью знаков переменной информации, - рассказали там.

Однако в мэрии отметили, что это будет не реверсивное движение, так как при его организации должно быть нечетное количество полос. Также в этом случае должны применятся другие технические средства организации движения.

Ранее в Екатеринбурге решили изменить схему движения по улице Горького. Там организуют одностороннее движение. Изменения коснутся участка от дома № 32 по проспекту Ленина до улицы Малышева. В ближайшее время там появятся предупредительные знаки. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.