Жители Свердловской области активно включились в государственный проект по социально-ориентированной газификации

Социальная газификация в действии. Фото предоставлено пресс-службой Группы компаний «ГАЗЭКС»

В зоне обслуживания АО «ГАЗЭКС» подано почти 8 814 заявок на бесплатное подключение газа до границ земельного участка, начиная со старта президентской программы (с 21 апреля). С этого периода заключено 1 462 договора о технологическом подключении к газораспределительным сетям. 363 жителей региона уже получили голубое топливо и улучшили качество своей жизни.

Первый договор по новым правилам, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547, заключен в Нижнем Тагиле. (На фото: исполнительный директор АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу Сергей Логинов подписывает договор на подключение с хозяйкой частного дома в поселке Черноисточинск).

Работы по социально-ориентированной газификации и догазификации в частности начались после поручений Президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил 21 апреля 2021 года. В Свердловской области региональным оператором газификации стало АО «ГАЗЭКС». Всего в регионе работают 5 газораспределительных организаций, в уральской столице догазификацией занимается АО «Екатеринбурггаз». За ноябрь текущего года там принято 50 заявок на техприсоединение к газовым сетям.

Напомним, что догазификация – это бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома. Программа догазификации бессрочная, в 2021 - 2022 годах будет реализован лишь ее первый этап. До 2030 года на Среднем Урале планируется догазифицировать порядка 50 тысяч домовладений.

Особое внимание потенциальных заявителей обращаем на то, что мероприятия по проектированию и строительству газопровода в границах земельного участка, проектированию и строительству внутридомового газопровода, приобретению и установке прибора учета газа, газоиспользующего оборудования (плиты, котла, водонагревателя) выполняются гражданином самостоятельно, за свой счет. На эти цели в среднем необходимо закладывать от 100 до 150 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в программе социально-ориентированной газификации, необходимо иметь документы о праве собственности на домовладение и земельный участок. Затем подать заявку на догазификацию через официальный портал Единого оператора газификации (connectgas.ru) или портал Госуслуг. К заявке нужно приложить правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные.

Группа компаний «ГАЗЭКС» – крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 года. Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газом 523 тысячи потребителей среди населения и свыше 1600 предприятий и организаций Свердловской области. Ежегодные инвестиции ГК «ГАЗЭКС» в развитие газификации региона превышают 500 миллионов рублей. В Группе компаний работают свыше 4500 человек.