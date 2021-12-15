В Невьянском ГО ввели режим ЧС из-за взрыва газа

Взрыв произошел 8 декабря 2021 года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

С 9 часов утра 14 декабря до 15 часов 17 декабря постановлением главы Невьянского городского округа Свердловской области введен режим Чрезвычайной ситуации. Это необходимо для ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме №70 по улице Ленина в поселке Цементный.

В администрации ГО полиции рекомендовали поддерживать общественный порядок в поселке. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сильный взрыв газа и последовавший после него пожар произошла на 4 этаже пятиэтажного дома днем 8 декабря 2021 года. Чуть позже пламя перекинулось в квартиру на пятом этаже.

На месте ЧП работала полиция. По предварительным данным, взрыв газа мог произойти из-за его утечки.

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