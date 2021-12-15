Уральский оппозиционер просил убежище в США, но попал в американскую тюрьму

оппозиционера могут выпустить на свободу уже через две-три недели. Фото: страница в Facebook Максима Верникова

Бывший глава свердловского отделения «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории России) Максим Верников просил у США политическое убежище. Однако в итоге он оказался в американской тюрьме. Его сообщение из мест заключения опубликовал отец оппозиционера на своей странице в Facebook.

- Как вы уже знаете, в начале декабря я попросил политического убежища в США. К сожалению, эта история оказалась не слишком простой, визы у меня не было (и нет), и мне пришлось на машине пересекать границу в Тихуане, - рассказал Максим Верников.

По его словам, за такое нарушение обычно держат в приграничной тюрьме два или три дня. Затем того, кто пересек границу, отпускают. Однако экс-главу нежелательной организации поместили туда на восемь дней. Затем его отправили в большую тюрьму в штате Аризона.

- Не волнуйтесь, долгий срок мне мотать не придется. Сейчас я уже активно работаю с адвокатом и при наилучшем раскладе могу оказаться на свободе уже через две-три недели, - объяснил Верников.

Он отметил, что в приграничной американской тюрьме были плохие условия. А вот в тюрьме в Аризоне «очень даже неплохо». Камера представляет собой большой зал. Оппозиционер подчеркнул, что его хорошо кормят и выдали теплое постельное белье. Также в тюрьме работает телевизор и Верников на днях посмотрел «Один дома 2» на английском языке.

Также он рассказал, что сыграл недавно в тюрьме в баскетбол и почувствовал себя героем американского фильма. По словам Верникова, с ним в камере находятся эмигранты из СНГ, несколько человек из Латинской Америки, один мужчина из Мексики, двое парней из Ямайки и еще двое из Колумбии.

- Скучаю по Екатеринбургу и по всем вам, ребята, - написал в конце оппозиционер.

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